Portekiz'de cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Portekiz'de son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Portekiz Ulusal Seçim Komisyonu'nun sandıkların yüzde 90'ına göre açıkladığı sonuçlara göre 11 adayın katıldığı seçimde muhalefetteki Sosyalist Parti'nin adayı Antonio Jose Seguro yüzde 30.7, ana muhalefetteki aşırı sağcı Chega'nın lideri Andre Ventura yüzde 24.2 ile en çok oyu alan iki isim oldu. İkinci tur seçimde Seguro ile Ventura yarışacak.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ventura, genele bakıldığında en fazla oyu sağ görüşlü partilerin adaylarının aldığını belirterek, "Seçimi sağ kazandı. Bugünkü seçim sağcıları yönetmekle ilgiliydi yarın ise sağcıları birleştirmekle ilgili olacak. Sosyalizme karşı mücadele şimdi başlayacak. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir sosyalist olmasını önlemek için sağa liderlik etmek gerek." diye konuştu.

Sosyalist Parti adına ilk seçim değerlendirmesini yapan milletvekili Jose Luis Carniero ise "Gecenin en büyük kazananı Seguro." diyerek, ikinci turda Seguro'ya destek istedi.

İKTİDARIN ADAYI YÜZTE 12'DE KALDI

Diğer yandan iktidardaki merkez sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin adayı Luis Marques Mendes sadece yüzde 12 civarında oy aldı.

Yüzde 50'nin üzerine çıkan seçimlere katılım, son 20 yılın en yüksek katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimi olması bakımından dikkati çekti.

ANKETLER SEGURO'YA İŞARET EDİYOR

Ülkede art arda iki dönem olmak üzere son 10 yıldır cumhurbaşkanı olan muhafazakar sağ görüşlü Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerini alacak isim 8 Şubat'ta Seguro ve Ventura arasında yapılacak seçimde belli olacak.

Şimdiye kadar yayımlanan anketler, böyle bir olasılıkta Seguro'yu cumhurbaşkanı olmaya daha yakın gösteriyordu.

Portekiz'de cumhurbaşkanının yürütme yetkileri sınırlı olsa da önemli kurumsal yetkilere sahip. Parlamento tarafından çıkarılan yasaları yürürlüğe koymaktan veya veto etmekten sorumlu olan cumhurbaşkanı, siyasi dengenin bozulduğuna inandığında parlamentoyu feshetme yetkisini de elinde bulunduruyor.