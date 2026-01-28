Portekiz'de dev uyuşturucu operasyonu. 9 ton kokain ele geçirildi

Portekiz'de zorlu hava koşullarına rağmen donanma ve hava kuvvetlerinin yanı sıra İngiliz ve ABD makamlarının da destek verdiği uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Azor Adaları açıklarında uyuşturucu kaçakçılarına karşı yapılan operasyonda 9 ton kokain ele geçirildi.

Ele geçirilen miktarın Portekiz'de bugüne kadar ele geçirilen en büyük kokain miktarı olduğu kaydedildi.

Narko-denizaltı olarak da adlandırılan deniz aracının Latin Amerika çıkışlı olduğu, içinde üç Kolombiyalı ve bir Venezuelalı bulunduğu açıklandı.



2019'DA DA BİR DENİZALTI YAKALANMIŞTI

2019 yılında İspanyol yetkililer, yaklaşık üç ton kokain taşıyan bir deniz aracını durdurmuş ve bu olay, Atlantik’i geçen bir narko-denizaltının bilinen ilk vakası olarak kayıtlara geçmişti.

Bu tür araçlar, o tarihten bu yana Avrupa’ya uyuşturucu kaçakçılığında yaygın bir yöntem haline geldi. Portekiz donanmasına göre bu olay, son 12 ayda Portekizli yetkililer tarafından ele geçirilen üçüncü narko-denizaltı oldu.