Portekiz'de ormanlar yanıyor: 1 kişi hayatını kaybetti

Portekiz’de, yangın söndürme çalışmalarına katılan bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin ise ağır yaralandığı bildirilirken, hükümetin 3 Ağustos’ta orman yangınlarına karşı duyurduğu alarm durumunun 17 Ağustos’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sivil Koruma kurumunun aktardığı bilgilere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Vila Franca do Deao bölgesinde, yangın söndürme çalışmaları sırasında vücudunun büyük bölümü yanan 1 kişi yaşamını yitirdi ve bu olay, yaz sezonu boyunca yangınların başlamasından bu yana ilk can kaybı olarak kaydedildi.



Portekiz’de halihazırda 50 farklı noktada kırsal ve ormanlık alanlarda yangınların devam ettiği ifade edilirken, söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişinin katıldığı, karadan 1400 araç ve havadan 34 helikopter ile uçağın destek sağladığı belirtildi.