Portekiz'de ötanazi tartışması

Portekiz parlamentosu bugün ötanazinin yasalaşmasıyla ilgili beş tasarıyı görüşecek.



Katolik çoğunluktaki Portekiz'de ötanazinin yasalaşmasıyla ilgili tasarılar bugün ilk olarak parlamentoda tartışılacak. Daha sonra özel komisyonda tasarılara ilişkin fikir alışverişi yapılacak.

Farklı partiler tarafından sunulan 5 tasarı, son olarak tekrar parlamentoda görüşülerek oylamaya sunulacak. Portekiz’de 2018 yılında sosyalist hükümet tarafından meclis oylamasına sunulan ötanazi ve doktor yardımlı intihar yasa tasarısı reddedilmişti.

İki sene sonra parlamentodaki beş parti ayrı birer tasarı oluşturdu. Ötanazinin yasalaşmasını içeren tasarı ise bazı kentlerde protestolara neden oldu.



Hollanda 2002 yılında ötanaziyi yasallaştıran ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuştu. Hollanda'nın ardından Belçika, İsviçre ve Lüksemburg da doktor yardımıyla ölüme onay vermişti.

Portekiz'in komşusu İspanya'da parlamento şubat ayında ötanazi tasarısını onaylamıştı.



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