Portekiz'de seçimin galibi Demokratik İttifak

Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından yapılan erken genel seçimin sonucu belli oldu.



Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ilk verilere göre, iktidardaki Demokratik İttifak (AD) oyların yüzde 32,7’sini alarak seçimin galibi oldu. AD buna rağmen yüzde 42’lik oy gerektiren parlamento çoğunluğuna ulaşamadı.



Sosyalist Parti’nin (PS) oyların yüzde 23,4'ünü aldığı seçimde, aşırı sağcı Chega yüzde 22,6 oy oranına ulaştı. Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların (PP-CDS) ittifakından oluşan AD'ye liderlik eden PSD Genel Başkanı ve Başbakan Luis Montenegro’nun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'dan hükümet kurma görevini alarak bir azınlık hükümeti kurmayı deneyeceği bildirildi.



Portekiz Başbakanı Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümeti, yolsuzluk iddiaları ve istifa çağrıları sonrasında parlamentoya güven oylaması teklifi sunmuş ve 11 Mart'ta yapılan oylamada parlamentodan güvenoyu alamamıştı. Ülke son 3 yılda 3'üncü kez genel seçim için sandık başına gitmişti. Seçim anketlerine göre, hiçbir partinin tek başına iktidar olmasının beklenmediği kamuoyuna yansımıştı.