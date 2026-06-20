Portekiz'de "şeytan çıkarma" çılgınlığı. Papa ile fotoğrafını kullanıyor, tuz ve kutsal su satıyor

Portekiz 'in en önemli hac merkezlerinden Fatima'da her ay düzenlenen "şeytan çıkarma seansları", Katolik Kilisesi ile organizatörleri karşı karşıya getirdi.

Küçük bir alışveriş merkezinin bodrum katında gerçekleştirilen etkinliklerde, kendisini din adamı olarak tanıtan 27 yaşındaki Francisco Marques, katılımcıların başlarına ellerini koyarak dua ediyor.

Seanslar sırasında bazı kişilerin görevlilerin kollarına düşerek yere serilen minderlerin üzerine yatırıldığı görülüyor.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı son etkinlikte yer alan 56 yaşındaki hemşire Lurdes Ramisio, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Büyük bir huzur hissediyorum. Buradan arınmış ve ruhum hafiflemiş şekilde ayrılıyorum." dedi.

KİLİSE'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Katolik Kilisesi'nde şeytan çıkarma uygulaması resmi olarak kabul edilse de bu ritüeller yalnızca özel yetki verilen rahipler tarafından ve sıkı kurallar çerçevesinde gerçekleştirilebiliyor.

Leiria-Fatima Piskoposu Jose Ornelas, konunun "büyük bir ihtiyatla" ele alındığını belirterek rahiplerin doğaüstü güçlere sahip "gurular" gibi görülmemesi gerektiğini söyledi.

Ornelas, Kilise'nin bu tür etkinlikleri doğrudan yasaklama yetkisine sahip olmadığını ancak insanların acılarından çıkar sağlamaya çalışan kişilerin yol açabileceği “istismarı” dile getirme sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

“ŞEYTANLARI KOVMA YETENEĞİ VAR”

Seanslar, Francisco Marques ve ailesi tarafından, kendisini piskopos olarak tanıtan İtalyan Salvatore Micalef'in desteğiyle düzenleniyor.

Micalef, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Francisco ile tanıştığımda onda her şeyden önce şeytanları kovma yeteneğini gördüm. Bu nedenle onu şeytan çıkarıcı olarak yetkilendiren bir karar yayımladım." dedi.

Ancak ne Vatikan ne de yerel Katolik makamları, 2006 yılında kurulan bu yapıyı veya Marques'in dini görevini tanıyor.

KUTSAL SU VE ŞEYTAN ÇIKARILMIŞ TUZ SATILIYOR

Marques, seanslara katılımın ücretsiz olduğunu söylese de faaliyetlerin inananların bağışlarıyla finanse edildiğini kabul ediyor.

Katılımcılara ayrıca Marques tarafından hazırlandığı belirtilen “şeytan çıkarılmış tuz”, kutsal su ve çeşitli yağlar satın almaları tavsiye ediliyor.

Ürünlerin sergilendiği masada, Marques'in Papa Francis ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu kartvizitler, telefon numarası ve bağış yapılabilecek banka hesap bilgileri de yer alıyor.

Katolik Kilisesi ise şeytan çıkarma vakalarında, epilepsi gibi hastalıkların yanlışlıkla doğaüstü güçlere bağlanmaması için tıbbi uzmanlarla iş birliği yapılmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.