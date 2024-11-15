Portekiz’de şiddetli yağış: Sokak ve caddeler sular altında kaldı

Portekiz’de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Portekiz’de şiddetli yağış: Sokak ve caddeler sular altında kaldı

’in güneyindeki Algarve bölgesinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sen felaketine neden oldu.

Albufeira ilçesinde yalnızca 5 dakika içinde sokakların sular altında kaldığı belirtildi.

Yağış nedeniyle ilçedeki iş yerlerini su basarken, Moncarapacho bölgesinde ise araçlar sularına kapılarak sürüklendi.

Ülkenin güney kesimindeki Faro bölgesinde ise bugün yerel saatle 21.00’e kadar şiddetli sel alarmı verildi.

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