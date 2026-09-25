Portekiz’de yakıt protestosu. ''Evden çalışma geri gelsin''

Portekiz 'in kuzeyindeki Paredes’ten Coimbra’ya uzanan A1 otoyolunda yüzlerce kamyoncu, araçlarını yavaş sürerek protesto düzenledi. Eylemciler, bazı yük ve yolcu taşımacılığı şirketlerinin yararlandığı akaryakıt vergisi iadesinin kendilerini de kapsamasını talep etti.

Eurostat verilerine göre Portekiz’de akaryakıt fiyatları ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 arttı; motorinin litre fiyatı 2 euroyu aştı. Fiyatlardaki yükselişte İran savaşıyla bağlantılı arz kesintileri ve Ukrayna savaşı kapsamında rafinerilere düzenlenen saldırılar etkili oldu.

''UZAKTAN ÇALIŞMA'' TALEBİ

Lizbon’da ise sürücüler, kenti güney kıyısındaki yerleşimlere bağlayan 25 Nisan Köprüsü’nden geçerken korna çalarak protestoya katıldı. Sürücüler, pandemi döneminde uygulanan uzaktan çalışmanın yeniden başlatılmasını, köprü geçiş ücretlerinin ve akaryakıttaki yüzde 23’lük KDV’nin askıya alınmasını istedi.

Çevre Bakanı Maria Graça Carvalho’nun yakıt tasarrufu için daha yavaş araç kullanılması önerisi de tepki çekti. Protestocular bakanın istifasını talep etti.

Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz, şimdiye kadar alınan önlemlerde kamyon taşımacılığı sektörünün bazı yönlerden göz ardı edildiğini kabul etti. Bakan, eylemcilerin önerilerini değerlendireceklerini ve temsilcileriyle gelecek pazartesi görüşeceklerini söyledi.