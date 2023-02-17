Portekiz'de ev alana oturma izni uygulaması kaldırıldı

Portekiz'de emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması kaldırıldı.

Ülkede son yıllarda emlak fiyatlarının büyük artış göstermesini ve Portekizlilerin tepkilerini dikkate alan sol hükümet, Altın Vize uygulamasını sonlandırarak, kırsal bölgeler hariç turistlere kiralanmak üzere kullanılan apartmanlar için yeni ruhsat verilmemesi önlemlerini aldı.

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla ilgili açıklama yapan Başbakan Antonio Costa, emlak sektöründeki spekülasyonlara karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

AB ÜLKELERİ ARASINDA UYGULAMAYA SON VEREN İKİNCİ ÜLKE

Portekiz, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında İrlanda'nın ardından Altın Vize uygulamasına son veren ikinci ülke oldu.

10 YILDA 6 MİLYAR 754 MİLYON EURO GELİR ELDE EDİLDİ



Ülkedeki kayıtlara göre, ekim 2012'den itibaren emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması sayesinde son 10 yılda 6 milyar 754 milyon euro gelir elde edildi.

KAÇ KİŞİ ALTIN VİZE'DEN YARARLANDI?



Yabancılar Ofisi'nin verilerine göre, AB dışından gelenlere verilen Altın Vize'yi 11 bin 535 yabancı ülke vatandaşı ve onların 20 bine yakın aile üyesi aldı.

TÜRKİYE'DEN 530 KİŞİ YARARLANDI



Altın Vize'yi en çok Çin'den (5 binden fazla) gelenler alırken, Türkiye'den de 530'un üzerinde kişinin bu haktan yararlandığı bilgisi paylaşılmıştı.



Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp, en düşük yatırım miktarı da 1 milyon eurodan 1,5 milyon euroya çıkarılmıştı.

