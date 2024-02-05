Portekizli çiftçilerden İspanya sınırında yol kapatma eylemi

Portekiz'de çiftçiler traktörleriyle ve kamyonlarıyla Portekiz'in A-25 ve İspanya'nın A-62 otoyoluna çıkarak iki ülke sınırındaki yolları kapattı.



Sabah erken saatlerde trafiği yavaşlatıp yolları kapatan Portekizli çiftçilerin eylemine İspanyollar da destek verirken Vilar Formoso ve Fuentes de Onoro sınır geçişleri eylemden en çok etkilenen bölgeler oldu.



Fransa'da başlayan daha sonra Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Portekiz'e de yayılan protestoların, bu hafta içinde İspanya'da da ses getirmeye başlaması bekleniyor.



Sosyal medyadan organize olmaya çalışan İspanyol çiftçiler 6 Şubat'tan itibaren belirli günlerde farklı kentlerde yol kapatma eylemi yapacaklarını duyurdu.



İspanya'daki büyük gösterinin 21 Şubat'ta başkent Madrid'de yapılması planlanıyor.



Çiftçiler, AB'nin tarım politikasının değiştirilmesini, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve denetleme getirilmesini, enflasyondan ve yakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan zararlarının karşılanmasını isteyip tarladan çıkan ürünlerin katlanan fiyatlarla raflarda yer almasının önüne geçilmesini talep ediyor.

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