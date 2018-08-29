İlişkili Haberler Maria kasırgası tüm Porto Riko'yu karanlıkta bıraktı

Porto Riko hükümeti ABD'deki George Washington Üniversitesi araştırmacılarının ülkedeki çalışmalarının ardından Eylül 2017'de gerçekleşen Maria kasırgasında yaşamını yitirenlerin sayısını 64'ten 2975'e çıkardı. Bu sayı, önceki sayının 50 katı anlamına geliyor.

Kararı Porto Riko Valisi Ricardo Rossello, uzun soğluklu gerçekleşen bağımsız bir araştırmadan sonra duyurdu.

Vali geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında yetkililere resmi ölü sayısını 2,975'e çıkarmaları için talimat vererek "Bu tahmini bir rakam ancak elimizde çok kuvvetli bilimsel dayanaklar var" diye konuştu.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE TEMİZ SU EKSİKLİĞİ TEMEL NEDEN

Araştırma, kasırganın adayı vurduğu Eylül 2017 ile Şubat 2018 arasında gerçekleştirildi ve ülkedeki yoksul halkın kasırga sonrası yaşanan tedavi koşullarının yetersizliği ve temiz su kaynağının eksilmesi ile elektik kesintileri sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının yüzde 45 daha fazla olduğunu ifade etti.

Maria kasırgası, Karayip Adaları'nda son 90 yılda görünen en güçlü kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

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