Powerbank uçakta yangın çıkardı

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in Milano-Prag seferini yapan uçağında kalkıştan kısa süre önce yangın çıktı.

Olay akşam saatlerinde İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı’nda meydana geldi. 146 kişiyle Milano'dan Çekya'nın başkenti Prag'a gitmek üzere kalkış için bağlantı yolunda ilerleyen EasyJet'in A320 tipi uçağının kabininden alevler yükseldi.

Yangın sebebiyle acil durum prosedürlerinin devreye sokulduğu ve yolcuların acil durum tahliye kaydırakları aracılığıyla uçaktan tahliye edildiği aktarıldı. Tahliye sırasında hafif yaralanan iki kişi haricindeki tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik protokollerinin uygulanabilmesi için Malpensa Havalimanı'nda uçuşların geçici olarak durdurulduğu ve bir saat sonra durumun normale döndüğü belirtildi.

Uçaktaki yangına bir yolcunun el bagajındaki taşınabilir şarj cihazının neden olduğu bildirildi.

İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı da yangının ardından güvenlik soruşturması başlatılması talimatı verdi.