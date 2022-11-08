Powerball'da rekor ikramiyenin kazananı belli oldu: İşte şanslı numaralar

39 haftadır devreden ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu. Dev ikramiyeyi kazanan şanslı numara, "10, 33, 41, 47, 56 ve kırmızı Powerball 10" oldu.



ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi California'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi.

Normalde Pazartesi günü yapılması planlanan çekilişin, satılan bazı biletlerin sisteme girilmesi sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle 10 saat gecikmeli olarak, salı gününe ertelendiği bildirildi.

Büyük ikramiyeyi kazanan biletin, Los Angeles'ın kuzeydoğusundaki Altadena'da satıldığı açıklandı.



Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997,6 milyon dolar yatırılacak.



Aynı çekilişte, Florida'dan bir talihlinin ise beş sayıyı eşleştirdiği ve rakamı katlayan opsiyonu seçtiği için 2 milyon dolar kazandığı belirtildi.



Ayrıca, 16 eyalette 22 kişi son çekilişte 1'er milyon doların sahibi oldu.



Powerball, yıl içinde 1 milyar doları aşan ikinci ikramiyeyi talihlisine kazandırırken, ABD tarihinde ilk defa bir çekilişte ikramiye miktarı 2,04 milyar dolara ulaştı.



ABD'deki en popüler piyangolardan Powerball, 1992'den bu yana 45 eyalette, Columbia Bölgesi (D.C.), Porto Riko ve Virgin Adaları'nda oynanıyor.



Bir önceki rekor ikramiye olan 1,59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü.



Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.



Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor.