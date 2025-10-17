Prens Andrew, tüm kraliyet ünvanlarını bıraktı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Andrew depremi yaşanıyor.



Buckingham Sarayı aracılığıyla yapılan açıklamada Prens Andrew, York Dükü unvanı ve kendisine verilmiş diğer kraliyet ünvanlarını bırakacağını duyurdu.



Andrew yaptığı açıklamada, “Kral Charles ve ailemin yakın ve geniş çevresiyle yaptığım görüşmeler sonucunda, hakkımdaki sürekli suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgelediği sonucuna vardık” ifadelerini kullandı.



Beş yıl önce kamusal hayattan çekilme kararı alan Prens, şunları ekledi:



“Her zaman olduğu gibi, aileme ve ülkeme olan görevimi öncelikli olarak ele almaya karar verdim. Majesteleri’nin onayıyla, artık bir adım daha ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık unvanımı veya bana verilmiş olan onurları kullanmayacağım. Daha önce de belirttiğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum.”

PRENS NEYLE SUÇLANIYOR?

Prens Andrew’a cinsel istismar ve taciz suçlamaları yöneltiliyor. En dikkat çeken dava, Amerikan vatandaşı Virginia Giuffre tarafından açılan ve Prens’in reşit olmayan bir kıza cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddialar üzerine kurulmuştu.

Bu suçlamalar uzun yıllardır medyanın gündeminde yer alıyor ve Andrew’un kamu hayatından çekilme kararını doğrudan etkileyen en önemli faktör olarak görülüyor.