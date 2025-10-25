Prens Andrew'un arması Windsor Kalesi'ndeki şapelden kaldırıldı

Prens Andrew'un 2006'da Şövalyelik Nişanı'na (Order of the Garter) kabul edilmesiyle Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde sergilenmeye başlayan arması, geçen hafta tüm kraliyet unvanlarından feragat ettiği açıklamasının ardından yerinden indirildi.



Kraliyet ailesinin en eski ve prestijli nişanı olan Şövalyelik Nişanı, kamu hizmetine katkı sağlayan kişilere veriliyor. Bu nişanı alanlar arasında eski başbakanlar Tony Blair ve John Major gibi isimler de bulunuyor.

PRENS ANDREW'LA İLGİLİ CİNSEL TACİZ İDDİALARI



Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Virginia Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın geçen hafta yayımlanan "Nobody's Girl" kitabında Prens Andrew dahil çok sayıda ünlü isme ilişkin iddialar yer almıştı.



Prens Andrew, söz konusu iddiaların ardından artan baskılarla karşı karşıya kalmıştı. Kitap, Andrew'un cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği Epstein ile bağlarını yeniden gündeme getirmişti.



Nisan ayında 41 yaşında kendi hayatına son veren Giuffre'nin kitabı yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda, Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.



İddiaların odağındaki Prens Andrew, önce resmi kraliyet görevlerinden çekildiğini duyurmuş ardından da York Dükü de dahil olmak üzere resmi unvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı.



Prens Andrew'ün unvanlarını terk etmesinin ardından 2003'ten beri kaldığı malikaneye cüzzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllığına kullanım hakkını 1 milyon sterline alması gündeme gelmişti.



Kraliyete ait Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Andrew'ün masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına tepkilerin gelmesinin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.



Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey, "Royal Lodge'la ilgili ifşaatlar göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hem fikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de (Prens Andrew) dahil, herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusunu yöneltmişti.



Başbakan Keir Starmer, Davey'in sorusuna verdiği yanıtta, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.