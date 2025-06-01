Prens Harry, annesinin soyadını almak istiyor

İngiliz gazetesi Daily Mail, Prens Harry'nin soyadını değiştirmeyi değerlendirdiğini ileri sürdü.



İddiaya göre Prens Harry, soyadını "Spencer" olarak değiştirme konusunda Prenses Diana'nın kardeşinden tavsiye istedi.



Kaynaklar, Sussex Dükü'nün annesinin soyadını alabilmek için yollar aradığını, bunun da çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet'in kullandığı Mountbatten-Windsor soyadını terk etmek anlamına geleceğini aktardı.

ÖNÜNDE YASAL SORUNLAR VAR



İngiltere'ye nadiren gelen Harry'nin bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ancak bazı yasal sorunların yaşanabileceği belirtildi.



Hükümet, yeni bir isim kullanmaya başlamak için yasal bir süreç gerekmediğini belirtirken; pasaport veya ehliyet gibi resmi belgeler için başvuru yapmadan önce, resmi web sitesinden tapu sorgulaması yapılmasını öneriyor.

ÇOCUKLARI DA KRALİYET UNVANLARINI KULLANIYOR



Sussex çifti, 2023 yılında Kaliforniya'da vaftiz edildiğinin duyurulmasının ardından kızları Lilibet için ilk kez prenses unvanını kullandı.



Çocuklar daha sonra Kraliyet Ailesi'nin resmi internet sitesinde resmen prens ve prenses olarak adlandırıldı.