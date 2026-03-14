Prens Harry biyografisinde şok iddia. "Meghan onun beynini yıkadı"

İngiliz kraliyet ailesine ilişkin yazdığı biyografilerle tanınan yazar Tom Bower isimli bir yazar, Prens Harry hakkında yayınlanan yeni kitabında tartışma yaratacak iddialara yer verdi.

Times gazetesinde yayımlanan kitap bölümlerine göre, Kraliçe Camilla’nın Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın Harry’nin “beynini yıkadığı” yönünde yorum yaptığı öne sürüldü.

HARRY VE MEGHAN'DAN SERT YANIT

Prens Harry ve Meghan Markle’ın sözcüsü iddialara sert tepki gösterdi.

Açıklamada Bower’ın yorumlarının “eleştirinin sınırını aşarak takıntı haline geldiği” belirtildi. Sözcü açıklamasında, “Gerçekleri öğrenmek isteyenler başka yerlere bakacaktır. Çılgın komplo teorileri ve melodram arayanlar ise onu nerede bulacaklarını biliyor.” ifadelerini kullandı.

KRALİYET AİLESİYLE İLİŞKİLER KOPMA NOKTASINDA

Prens Harry ve Meghan Markle, 2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilerek ABD’nin Kaliforniya eyaletine taşınmış ve o tarihten bu yana kraliyet ailesiyle ilişkileri oldukça gergin ilerlemişti.

Kitapta, çiftin 2018’deki düğünlerinden kısa süre sonra kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle anlaşmazlık yaşamaya başladıkları öne sürüldü.

Yazara göre, Prens Harry’nin ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton, Meghan’ın Harry üzerindeki etkisinden endişe duyuyor ve onu kraliyet ailesi için bir tehdit olarak görüyorlardı.

ANDREW SKANDALI DA KİTAPTA YER ALDI

Kitapta ayrıca Prens Harry’nin, amcası Prens Andrew Mountbatten-Windsor’un Jeffrey Epstein skandalı sonrası kraliyet görevlerinden uzaklaştırılmasından büyük bir şok yaşadığı da ifade edildi.

Bower’a göre Harry, ailesiyle yaşadığı gerilim nedeniyle kendisinin de kraliyet ailesinden tamamen dışlanabileceğinden endişe etti.