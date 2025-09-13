Prens Harry, Kiev'e gitti: Savaşın izlerini yerinde gözlemledi

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, dün Kiev'e gelen Prens Harry ile birlikte, Rus ordusunun daha önce hedef aldığı bir binada incelemelerde bulunduklarını belirtti.



Tkaçenko, Prens Harry'ye Rus hava saldırılarının yol açtığı yıkımı gösterdiğini kaydederek, "Yılbaşından bu yana Ruslar, 12'si çocuk olmak üzere 137 Kievliyi öldürdü, 46'sı çocuk olmak üzere 700'den fazla kişi de yaraladı." ifadesini kullandı.



Prens Harry'ye ve Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür eden Tkaçenko, uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.

