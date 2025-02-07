Prens Harry'nin uyuşturucu itirafı pahalıya patlayabilir: Trump sınır dışı edebilir mi?

Prens Harry'nin ABD vizesine ilişkin açılan dava, beş aylık aranın ardından yeniden federal mahkemeye taşınıyor. Sussex Dükü'nün, 2023'te yayımlanan Spare adlı kitabında uyuşturucu kullanımıyla ilgili yaptığı itirafın ardından, sağcı bir düşünce kuruluşu olan Heritage Foundation, Harry’nin vize başvurusunda yalan söyleyip söylemediğini incelemek amacıyla belgelerin kamuya açıklanmasını talep etti.



Dava, 2024 Eylül ayında kapanmıştı. Hakim, Harry'nin göçmenlik bilgilerini gizli tutma kararına varmıştı. Ancak, Çarşamba günü yeniden görülmesi beklenen davanın,ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025’te göreve başlamasıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Trump, prensin vize başvurusu hakkında yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediyse, özel muamele görmeyeceği uyarısında bulunmuştu.



Dava, Harry'nin Spare kitabında gençlik yıllarında esrar, kokain ve psikedelik mantar kullanımıyla ilgili itiraflarda bulunmasının ardından açıldı. Heritage Foundation, Harry'nin başvurusunda doğruyu söyleyip söylemediğini ve Biden yönetiminin Harry'ye özel muamelede bulunup bulunmadığını araştırıyor. Ancak, ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından yapılan Bilgi Edinme Yasası başvurusu reddedildiği için dava, bu kurumla düşünce kuruluşu arasında devam ediyor.



Öte yandan yargıç Carl Nichols, geçen yıl verdiği kararın ardından, dava dosyasının yeniden açılmasını onayladı. Bugün yapılacak duruşmada tüm tarafların avukatları mahkemeye çıkacak. Bu dava, Trump’ın başkanlık görevine geri dönmesinin ardından ABD mahkemelerindeki ilk önemli adım olarak kaydedildi.