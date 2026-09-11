Prens Selman "Husiler'e saldır" dedi, Trump reddetti

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çatışmalar büyürken, devreye Suudi Arabistan da girdi. Husi güçlerinin Suudi Arabistan' ın güneyindeki Hamis Muşayt, Abha ve Cizan şehirlerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alması ve Kızıldeniz'deki Babülmendep Boğazı'na yönelik müdahalelerinin ardından Riyad yönetimi Husiler'e yönelik hava saldırıları düzenledi.

ABD merkezli haber portalı Axios da Suudi Arabistan -Husi gerilimine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Kızıldeniz'deki tehdit nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump 'tan Husiler'e saldırmasını istedi.

Axios'a konuşan iki ABD'li yetkili, Trump'ın bu talebi reddettiğini söyledi. Yetkililer, Trump yönetiminin şimdilik Husiler'e doğrudan müdahale etme planı olmadığını belirtti.