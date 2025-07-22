Prens William ve Harry’nin kuzeni ölü bulundu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens William ve Prens Harry'nin anne tarafından 20 yaşındaki kuzenleri Rosie Roche’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Roche, yakınlarındaki ateşli bir silahla birlikte ölü bulunduğu bildirildi.



The Sun gazetesinin aktardığına göre, Rosie Roche, Prenses Diana’nın dayısının torunuydu. Genç kadının 14 Temmuz’da aile evinde ölü bulunduğu açıklandı. Roche’u annesi ve kız kardeşinin bulduğu, genç kadının bundan hemen önce arkadaşlarıyla gitmek için bavulunu hazırladığı ifade edildi.



Malmesbury yakınlarındaki Norton’daki evde genç kadının yakınlarda ateşli bir silah bulundu.



Adli tabip Grant Davies, ilk belirlemelere göre kadının ölümünün şüpheli olmadığını, olaya karışan üçüncü kişilerin bulunmadığını bildirdi.



Roche, Durham Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi alıyordu. Üniversiteden bir sözcü, Roche’un “çok özleneceği" açıklamasında bulundu.



Harry ve William’ın kuzenleri Lady Gabriella Kingston’ın eşi Thomas Kingston da Şubat 2024’te başından yaralanarak ölmüş, yakınlarında ateşli silah bulunmuştu.



Roche’un ailesi ve Prens William’ın sözcüsü olayla ilgili yorum yapmayı reddetti.

