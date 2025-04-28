Prens William'ın gizli rolü: "Trump ve Zelenski'yi o bir araya getirdi"

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenaze töreninde Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi.



İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre Galler Prensi William, Vatikan'da düzenlenen törene dünya liderleriyle birlikte katıldı.



Prens burada Trump ile Zelenski arasındaki devam görüşmelerinin önünü açan incelikli bir hareketinden dolayı takdir gördü.

BEYAZ SARAY KAVGASINDAN SONRA İLK GÖRÜŞME



Zelenski ve Trump, Beyaz Saray'da karşı karşıya geldikleri skandal görüşmenin ardından ilk kez Papa'nın cenazesinde yüz yüze geldi.



Ukrayna lideri, Papa'nın cenaze töreni vesilesiyle cumartesi günü düzenlenen zirveyi "tarihi olma potansiyeli olan iyi bir toplantı" olarak nitelerken, Beyaz Saray ise zirvenin "çok üretken" geçtiğini duyurdu.

PRENS WILLIAM'IN ÇOK KONUŞULAN TAVRI



Prens William'ın cumartesi günkü törene katılımı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yanında resmi görüşmelere katılmasını da içeriyordu.



Ancak daha sonra Starmer ile aralarında Fransa lideri Emmanuel Macron, Trump ve Zelenski'nin de bulunduğu dünya liderleri ile karşılaştılar.

"SAYGILI BİR ŞEKİLDE UZAKLAŞTI"



İngiliz basınındaki haberlere göre bu noktada William, Starmer ve meslektaşlarının görüşmelerine devam etmeleri için "saygılı bir şekilde uzaklaşmayı" tercih etti. Ardından Trump ile Zelenski arasında görüşme gerçekleşti.



Cenazeye katılımı, William'ın küresel bir devlet adamı ve geleceğin kralı olarak rolünde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

BABASI DA PAPA'NIN CENAZESİNE KATILMIŞTI



İngiltere Kralı 3. Charles da, 2005 yılında Galler Prensi sıfatıyla, annesi Kraliçe Elizabeth'i temsilen Papa II. Jean Paul'ün cenazesine katılmıştı.



Merhum Kraliçe 2. Elizabeth, Roma Katolik Kilisesi'nin başı olan bir Papa'nın cenazesine hiç katılmadı.



Trump ile Zelenski'nin Papa'nın cenaze töreninin ardından tekrar bir araya geleceği yönünde iddialar vardı.



Ancak ABD Başkanı, eşi Melania ile birlikte hemen Roma'daki Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'na giderek Air Force One uçağıyla ABD'ye döndü.

