Prenses Diana'nın kardeşinden Kral Charles'a ağır suçlama

Prenses Diana 'nın ölümünün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçerken kardeşi Charles Spencer'ın ortaya attığı çarpıcı iddia yeni bir tartışma başlattı.

Spencer, gelecek hafta yayımlanacak “Swan Song: Diana, My Sister” adlı anı kitabında, Diana'nın 1997'deki ölümünden günler sonra dönemin Galler Prensi Charles ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlattı.

Spencer'a göre bugün Kral olan Charles, bu konuşmada Diana için “İçin rahat olsun, onu yakında unuturuz.” dedi.

Buckingham Sarayı ise kitaplarda yer alan iddialara genellikle yanıt vermeme geleneğini bozarak suçlamaya doğrudan karşılık verdi.

SARAYDAN ALIŞILMADIK DERECE SERT YANIT

Buckingham Sarayı sözcüsü, normal şartlarda kitaplar hakkında yorum yapmadıklarını belirttikten sonra Spencer'ın hafızasını sorgulayan dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Majesteleri, kardeş kaybının acısının muhakemeyi bulanıklaştırabileceğinin, değerlendirmeleri etkileyebileceğinin ve aradan yıllar geçse bile anıları başkalarının fark edemeyeceği biçimlerde şekillendirebileceğinin bilincindedir.” denildi.

İngiliz basını, sarayın bu kadar hızlı ve doğrudan yanıt vermesini iddianın Kraliyet Ailesi içinde yarattığı rahatsızlığın göstergesi olarak değerlendirdi.

CENAZE TÖRENİ ÜZERİNDEN TARTIŞTILAR

Daily Mail'de bölümleri yayımlanan kitapta Spencer, Diana'nın cenaze töreninin planlandığı günlerde Charles ile ciddi bir tartışma yaşadığını da öne sürdü.

Tartışmanın merkezinde Diana'nın oğulları Prens William ve Prens Harry'nin annelerinin tabutunun arkasından yürüyüp yürümeyeceği bulunuyordu.

William o sırada 15, Harry ise 12 yaşındaydı.

Spencer, Diana'nın oğullarının cenaze kortejinde yürümesini istemeyeceğini savunduğunu, bunun üzerine Charles'ın telefonda kendisine öfkeyle karşılık verdiğini anlattı.

Spencer kitabında, “Telefonda bana karşı, her zaman Diana'ya yönelik içinde biriktirdiği küçümseme ve dünyanın onun ölümünden bu kadar etkilenmesine duyduğu rahatsızlık olarak yorumladığım bir öfke boşalttı.” ifadelerini kullandı.

Ardından Charles'ın kendisine “Onu yakında unuturuz.” dediğini iddia etti.

WILLIAM VE HARRY O GÜNÜ DAHA ÖNCE ANLATMIŞTI

Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te içinde bulunduğu otomobilin paparazzilerden uzaklaşmaya çalışırken kaza yapması sonucu 36 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümü İngiltere 'de ve dünyanın birçok ülkesinde büyük bir yas dalgasına yol açtı. Kraliyet Ailesi ise Diana'nın ölümünün ardından kamuoyunun beklediği duygusal tepkiyi göstermediği gerekçesiyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

William ve Harry de ilerleyen yıllarda annelerinin tabutunun arkasından milyonlarca kişinin gözü önünde yürümenin kendileri için ne kadar zor olduğunu açıkça anlattı.

“KULLANDIĞINI DÜŞÜNEBİLECEĞİM BİR DİL DEĞİL”

Charles'ın eski iletişim sekreteri Julian Payne ise Spencer'ın iddiasına şüpheyle yaklaştı.

Diana'nın ölümünün 20'nci yıl dönümünde Charles'ın iletişim sekreterliğini yapan Payne, BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu ifadelerin eski patronuna ait olduğuna inanmakta zorlandığını söyledi.

Payne, “Bu, onun kullandığını düşünebileceğim bir dil değil.” dedi.

CHARLES VE DIANA'NIN EVLİLİĞİ YILLAR SONRA DA GÜNDEMDE

Charles ve Diana 1981'de evlenmiş, çiftin sorunlu ilişkisi uzun yıllar İngiliz basınının en çok takip ettiği konulardan biri olmuştu.

Çift 1996'da resmen boşanmış, Diana yaklaşık bir yıl sonra Paris'teki trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Aradan yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen çiftin evliliği ve Diana'nın Kraliyet Ailesi ile ilişkileri kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Diana'nın, Charles'ın evlilik dışı ilişkisini kamuoyu önünde kabul ettiği 1994 yılında giydiği ve daha sonra “intikam elbisesi” olarak anılan siyah elbisenin de aralık ayında New York'ta açık artırmaya çıkarılması planlanıyor.