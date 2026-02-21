Prensesin oğlu tecavüzle suçlanıyor. Norveç kraliyetine destek bir ayda dibi gördü

Norveç kamu yayıncısı NRK tarafından cumartesi günü yayımlanan ankete göre, Norveç Kraliyet Ailesi’ne destek bir ay öncesine kıyasla 10 puan düşerek yüzde 60’a geriledi. NRK, bu oranın şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviye olduğunu bildirdi.

Anket, Norstat araştırma şirketi tarafından binin üzerinde kişiyle gerçekleştirildi.

METTE-MARIT VE EPSTEIN BELGELERİ

Veliaht Prens Haakon ile 2001 yılında evlenen Prenses Mette-Marit’in adı, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan milyonlarca sayfalık belgede birden fazla kez geçti. Belgeler, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile arasında beklenmeyen bir yakınlığı ortaya çıkardı.

Ocak ayı sonunda TV2 tarafından yayımlanan bir başka kamuoyu yoklamasında, katılımcıların yüzde 47,6’sı Mette-Marit’in kraliçe olmaması gerektiğini belirtirken, yalnızca yüzde 28,9’u kraliçe olmasını desteklediğini ifade etti.

HOIBY HAKKINDAKİ TECAVÜZ DAVASI

Mette-Marit’in, Haakon ile evliliğinden önceki kısa süreli bir ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Marius Borg Hoiby hakkında ise 38 ayrı suçlamayla dava sürüyor.

Dört tecavüz suçlamasının da yer aldığı dosyada yargılanan 29 yaşındaki Hoiby, kraliyet ailesinin resmi üyesi değil. Hoiby, en ağır suçlamaları reddediyor.

KRAL HARALD EN POPÜLER İSİM

Ankete göre 89 yaşına giren Norveç Kralı Harald V, kraliyet ailesinin en popüler üyesi olmayı sürdürüyor.

Son dönemde art arda gündeme gelen gelişmelerin, Norveç’te kraliyet kurumuna yönelik kamuoyu desteğini zayıflattığı değerlendiriliyor.