Prenslikten oldu tahtı da kaybedecek

GÖZALTINA ALINDIKTAN 11 SAAT SONRA SERBEST KALDI

Andrew, kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alındıktan 11 saat sonra serbest bırakıldı. Hakkındaki tüm suçlamaları sürekli ve kesin bir dille reddediyor.

Polis yetkililerinin, Windsor’daki 30 odalı Royal Lodge malikanesinde aramalarını pazartesi gününe kadar sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Cuma günü mülke çok sayıda sivil polis aracı giriş çıkış yaparken görüldü. Ancak araçların tamamının soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

SARAY VE HÜKÜMET ARASINDA TEMAS

Savunma Bakanı Pollard, hükümetin Buckingham Sarayı ile bu konuda “kesinlikle” temas halinde olduğunu söyledi.

Andrew’un “potansiyel olarak tahta bir kalp atışı kadar yakın” olmasının engellenmesi için çalışıldığını belirten Pollard, düzenlemenin polis soruşturması tamamlandıktan sonra gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Böyle bir adımın atılabilmesi için parlamentodan yasa geçmesi gerekiyor. Tasarının Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası tarafından kabul edilmesinin ardından Kral’ın onayıyla yürürlüğe girmesi söz konusu olacak.

Ayrıca Kral Charles’ın devlet başkanı olduğu Kanada, Avustralya, Jamaika ve Yeni Zelanda’nın da aralarında bulunduğu 14 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin desteği gerekecek.

BİR AİLE ÜYESİ TAHT SIRASINDAN EN SON 1936 YILINDA ÇIKARILDI

Veraset hattında en son değişiklik 2013 yılında çıkarılan Tahta Geçiş Yasası ile yapılmış, Katolik biriyle evlendiği için daha önce dışlanan kişilerin hakları iade edilmişti.

Bir kişinin parlamentoyla taht sırasından çıkarıldığı son örnek ise 1936’da tahttan feragat eden VIII. Edward olmuştu.

Buna karşılık bazı İşçi Partili vekiller, Andrew’un zaten tahta çıkmasının son derece düşük bir ihtimal olduğunu belirterek düzenlemenin gerekliliği konusunda temkinli yaklaşıyor.