Problemin adı "Hürmüz". Hangi ülkeler ABD'nin çağrısına uyacak, hangileri uymayacak?

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve Körfez'i saran savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapandı. Kapandığı gibi küresel bir probleme dönen Hürmüz'e dair Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump güç kullanmayı da göze alarak gemi trafiğini yeniden açmak istiyor.

Dünya petrolünün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, 28 Şubat'tan bu yana fiilen kapalı. Trump'ın petrol tankerlerini savaş gemilerinin eşlik etmesi fikrine ve diğer ülkelere çağrısına yanıtlar gelmeye başladı. Peki Hürmüz'ü açmak için kim dahil olacak, kim olmayacak?

ALMANYA VE YUNANİSTAN "BİZ HÜRMÜZ'DE YOKUZ" DEDİ

Almanya ve Yunanistan, Hürmüz Boğazı'nın açılması için herhangi bir askeri operasyona katılmayacaklarını açıkladı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Hürmüz'ün güvenliğini askerle sağlanmasına katılmayacaklarını söyledi. Almanya Hükümet Sözcülüğü de, “Almanya ne İran Savaşı'nda ne de Hürmüz'ün açılması için askeri güç kullanımında yer almayacak” açıklamasında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da Brüksel'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın Hürmüz Boğazı çözümünde NATO'nun bir rolü olmadığını düşündüğünü söyledi.

Yunanistan da benzer bir açıklama yaparak ülkenin Hürmüz'le ilgili bir operasyona katılma planının bulunmadığını söyledi.

İtalyan Dışişleri Bakanı Tajani, Hürmüz ile ilgili “doğru çözümün” diplomasi olduğunu söyledi. Tajani, İtalya'nın Hürmüz Boğazı'na genişletilebilecek mevcut bir deniz misyonu görünmediğini söyledi.

“HALA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ” DİYEN ÜLKELER

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için müttefiklerle 'uygulanabilir' bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Starmer, Hürmüz Boğazı'nın bir NATO görevi olmayacağını söyledi.

Hindistan, Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi konuşlandırılması konusunda ABD ile görüşme yapmadığını belirtti. Çin ise, Hürmüz Boğazı konusunda tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu söyledi.

Katar da Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Rasmussen, Hürmüz ile ilgili ABD'nin talebine dair “Gemi seferlerini mümkün kılmak için nasıl katkıda bulunabileceğimize açık bir zihinle bakmalıyız." diye konuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA İRAN NE DİYOR?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, tüm dünyanın çözüm aradığı Hürmüz Boğazı konusunda “Hürmüz Boğazı sadece düşmanlara ve onların saldırılarını destekleyenlere kapalı” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, savaşa dahil olmayan tarafların gemilerinin İran ordusunun koordinasyonu ve izniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini söyledi.