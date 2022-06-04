Prof. Dr. Mehmet Öz, ABD Senatosu için yarıştığı Pensilvanya'daki ön seçimleri kazandı

ABD Senatosu için yarıştığı Pensilvanya'daki ön seçimlerde oyların yüzde 31'inden fazlasını alan Prof. Dr. Mehmet Öz, senato adaylığını kazandı.

Prof. Dr. Mehmet Öz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "David McCormick'ten nazik bir telefon aldım ve sonbahar seçimlerinde verdiği destek sözü için son derece müteşekkirim. Pennsylvania ve Amerika için daha parlak bir gelecek hedefini paylaşıyoruz. Artık ön seçimimiz bittiğine göre, ABD Senatosu koltuğunun John Fetterman liderliğindeki radikal solun eline geçmemesini sağlayacağız." dedi.



Mehmet Öz'ün rakibi Pensilvanya Cumhuriyetçi Senato adayı Dave McCormick, Cuma akşamı destekçilerine yaptığı açıklamada yeniden sayımdaki açığı kapatamadığını söyleyerek, seçimden çekildiğini belirtmişti.

Oyların yüzde 31'inden fazlasını alan Öz, Kasım ayında Pensilvanya Vali Yardımcısı John Fetterman ile karşı karşıya gelecek.

