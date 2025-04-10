Prostat kanserinde yeni teşhis: Tükürükle tespit ediliyor

İngiltere'de, uzmanlar prostat kanserinin tespiti için tükürük testi geliştirdi.



Erkek DNA'sındaki genetik varyantları analiz eden testin, prostat kanseri riskini değerlendirmek için mevcut yöntemden daha iyi performans gösterdiği görüldü.

130 GENETİK VARYANT DEĞERLENDİRİLİYOR



Yeni geliştirilen testte prostat kanseri riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bilinen 130 genetik varyantı değerlendirmek için tükürük inceleniyor. Bu sayede kişinin hastalık açısından yüksek risk altında olup olmadığı belirleniyor.



6 bin 300 erkekte denenen yeni yöntem sayesinde şimdiden iki kardeşin hayatı kurtuldu.





TÜKÜRÜK TESTİ HAYATLARINI KURTARDI

Dheeresh Turnbull, geleneksel test yaptırdığında hastalık riskinin düşük olduğuna dair sonuç aldığını ancak yeni tükürük testini yaptırdığında yaşamını tehdit eden bir tümör olduğunu öğrendiğini söyledi.

Kardeşi Joel Turnbull da tükürük testi sonrası agresif bir prostat tümörüne sahip olduğunu öğrendi.



Uzmanlar bu çalışmayla kanser olduğu tespit edilenlerin, yalnızca geleneksel yollarla değerlendirilmesi halinde yüzde 74’ünde kanserin tespit edilemeyeceğini söylüyor.

BU ARAŞTIRMAYLA GİDİŞAT DEĞİŞTİRİLEBİLİR



New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırma prostast kanserinde gidişatı değiştirebilir yorumları yapılıyor.



Şu anda prostat kanseri ya da prostat büyümesi gibi rahatsızlıkları kontrol etmek için spesifik antijen PSA kan testi uygulanıyor.



Ulusal Sağlık Servisi rutin testler yapmıyor. ancak Mahalle hekimlikleri prostat kanseri olduğundan şüphelendiği kişilere PSA testi öneriyor.



Uzmanların yeni bulduğu yöntem erken teşhis umutlarını artırdı. Yeni tükürük testi, yanlış pozitif sonuç sayısını azalttığı gibi, PSA testinden daha yüksek oranda agresif kanser tespit edebildiği için bir ek tarama aracı olarak kullanılabilecek.