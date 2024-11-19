Protestocular parlamentoyu bastı: Abhazya lideri istifa etti

Gürcistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da Rusya ile 30 Ekim'de imzalanan yatırım anlaşmasına tepkiler sürüyor.



Muhalefet önderliğindeki çok sayıda protestocu, anlaşmanın milletvekillerinin onayına sunulacağı Abhazya parlamentosu önünde toplandı.



Bijanya muhaliflerle müzakerelerin ardından açıklama yaptı.

İSTİFASINI DUYURDU



Sosyal medya hesabından imzaladığı belgeyi de yayınladı. "Ülkede istikrar ve anayasal düzenin korunması amacıyla istifa ediyorum." dedi.



Bijanya, haftalardır yoğun protestolarla karşı karşıya kaldı. Moskova ile imzalanan yatırım anlaşması Rus şirketlerinin bölgede proje yatırımları yapmasına olanak tanıdı.



Bunun üzerine yasaya karşı çıkan protestocular Başkent Suhumi'de polisin gaz bombasıyla müdahalesine rağmen parlamentoya girmeyi başarmıştı. Bijanya'nın istifasından sonra protestocular parlamento binasından çekildi.



BÖLGEDEKİ DURUM



Abhazya, 1995 yılında Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmiş, 2008 yılında Rusya tarafından tanınmıştı. Türkiye dahil çoğu ülke ise Abhazya'yı hala Gürcistan toprağı olarak tanıyor.

Ancak Abhazya ekonomisi neredeyse tamamen Rusya'ya bağımlı. Kamu yöneticilerinin maaşları ve bölge sakinlerine yapılan sosyal ödemeler Moskova tarafından ödeniyor.

