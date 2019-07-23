Porto Riko'da binlerce kişi tarafından protesto edilen Vali Ricardo Rrossello'nun baskılar nedeniyle görevini bırakmayacağı açıklandı. Ancak partisinin ‘başkanlık’ görevini bırakan Rosello, 2020'deki valilik seçimlerinde aday olmayacak.
Rossello hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkındaki küfür içerikli yazışmalarının sızması, adada geniş çaplı protestolara neden olmuştu.
Rossello'nun istifasını talep eden göstericiler, "Protestolardan vazgeçmeyeceğiz. Bu hükümet halka saygı duymak zorunda" diyerek tepki göstermişti. Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin ve Marc Anthony gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.