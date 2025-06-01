PSG şampiyon oldu, Fransa'da sokaklar karıştı

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 5 farkla geçip ipi göğüsledi.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından başkent Paris ve Fransa genelinde, taraftarlar takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

Paris sokaklarında, Parc des Princes stadı etrafında ve başkent çevresinde polis taraftarı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulundu.

Bazı gruplar stadın etrafında barikatlar kurup iki aracı ateşe verdi.

Le Figaro'nun Paris Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, PSG'nin şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 131 kişi gözaltına alındı.

Fransız BFMTV kanalı ise Grenoble kentinde bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

BAKANA "BARBARLAR" TEPKİSİ

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı." ifadesini kullandı.

Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Retailleau'nun "barbar" ifadesi ise muhalefet partilerinin tepkisini çekti.