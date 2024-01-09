Psikopatın kurbanı Türk kadın kim?

O dönemde çıkan haberlere göre Türk kadın, Epstein'ın evine geldi ve onu çıplak halde buldu. Davada Maxwell'in yardımıyla bu kadının "vahşice tecavüze uğradığı" belirtiliyor. Saldırının sonunda Epstein, kadını 200 doları kabul etmeye zorladı. Epstein kadını timsahların bulunduğu büyük bir su birikintisinin yanına götürdü ve timsahlara atmakla tehdit etti.



Haberlerde bu durum şöyle anlatıldı:



“Epstein daha sonra davacıyı su birikintisine götürdü ve ona, geçmişte diğer kızların başına geldiği gibi, kendisinin de bu su birikintisine düşeceğini ve ne olduğunu açıklayacak olursa timsahlar tarafından yutulacağını açık ve ayrıntılı bir şekilde anlattı."



Türk kadın polisi arayacağını söyledi ancak bunun yerine Maxwell polisi kendisinin aradığını iddia etti. Kısa bir süre sonra polis olduklarını iddia eden iki kişi geldi ve kadını fuhuş suçundan tutuklamakla tehdit etti. Ayrıca kadını sınır dışı etmekle ve 8 yaşındaki oğlunu da götürmekle tehdit ettiler. Kadın daha sonra Maxwell ve Epstein'ın zorlamasıyla oğlunu yanına aldı ve Napoli'deki bir otele gitti. Epstein'in burada kadına çocuğunun da bulunduğu ortamlarda tecavüz etmek gibi sapıklıklar yaptığı da haberlere konu olmuştu.