Psikopatın kurbanı Türk kadın kim?

2015 yılında Epstein'e yönelik suçlamaları içeren davanın kayıtları üzerindeki gizlilik geçtiğimiz hafta çarşamba günü kaldırıldı. Mahkemenin bu kararının ardından dosyada yüzlerce ismin yer aldığı anlaşıldı.
Gizliliği kaldırılan belgeler, Epstein'ın kurbanlarından biri olan Virginia Giuffre'nin 2015 yılında Maxwell'e karşı açtığı dava dosyasında yer alıyor Giuffde, Epstein'ın Florida, New York, ABD Virgin Adaları ve New Mexico'daki evlerinde kendilerine tacizde bulunduğunu söyleyerek dava açan düzinelerce kadından biri.
Giuffre'nin açtığı dava 2017'de sonuçlandı, ancak 2019'da yaklaşık 2.000 sayfa mahkeme tarafından mühürlendi. 2020, 2021 ve 2022'de ek belgeler de yayınlandı.
Şu anda yayınlanmakta olan kayıtta, Epstein'in kurbanlarının ve hukuki mücadele sırasında isimleri ortaya çıkan ancak suçlarına ortak olmayan diğer kişilerin mahremiyet haklarıyla ilgili endişeler nedeniyle karartılmış veya tamamen mühürlenmiş bölümlerin yer aldığı yaklaşık 250 kayıt yer alıyor.
ABD Bölge Hakimi Loretta A. Preska, Aralık ayında verdiği kararda, kayıtların içindeki bilgilerin çoğunun zaten kamuya açık olması nedeniyle kayıtların yayınlanmasını emrettiğini söyledi. Diğer davalarda bazı kayıtlar kısmen veya tamamen açıklandı.
Dosyalarda, 2008 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında meydana gelen cinsel istismar, fiziksel saldırı, sakatlama ve seks ve işçi kaçakçılığını ayrıntılarıyla anlatıyor.
Dosyaların açıklanmasının ardından B.K. isimli bir Türk kadının da, Epstein'in kurbanları arasında bulunduğu anlaşıldı. B.K.'nın Epstein'in tecavüz ettiği kadınlar arasında yer alan ve skandal ilk duyulduğunda, kimliğinin gizlenmesi için adı doysada anonim bir isim olan "Jane Doe" isimli Türk kadın olduğu tahmin ediliyor. Epstein dosyasında bugüne değin sadece bir Türk kadının ismi mağdur olarak geçti ve B.K.'nın aynı kadın olması yüksek ihtimal.
O dönemde yapılan haberlerde adı Jane Doe olarak yazılan Türk kadının 2001 yılında Türkiye'den Florida eyaletine geldiği yazılmıştı. Haberlere göre, Türk kadın olayı yaşadığı yıllarda 26 yaşındaydı. Şu an bir emlak komisyoncusu olduğu belirtilen kadın Epstein çiftiyle bir mangal partisinde tanıştı. Kadın yaşadığı olayı anlatırken, 2006-2007'de patronunun evinde Epstein'in kız arkadaşı Maxwell ile tanıştığını belirtti ve"Saçlarını kesmek için eve gittiğimde Epstein çıplaktı. Maxwell'in de bulunduğu ortamda bana tecavüz etti" dedi.
O dönemde çıkan haberlere göre Türk kadın, Epstein'ın evine geldi ve onu çıplak halde buldu. Davada Maxwell'in yardımıyla bu kadının "vahşice tecavüze uğradığı" belirtiliyor. Saldırının sonunda Epstein, kadını 200 doları kabul etmeye zorladı. Epstein kadını timsahların bulunduğu büyük bir su birikintisinin yanına götürdü ve timsahlara atmakla tehdit etti.
Haberlerde bu durum şöyle anlatıldı:
“Epstein daha sonra davacıyı su birikintisine götürdü ve ona, geçmişte diğer kızların başına geldiği gibi, kendisinin de bu su birikintisine düşeceğini ve ne olduğunu açıklayacak olursa timsahlar tarafından yutulacağını açık ve ayrıntılı bir şekilde anlattı."
Türk kadın polisi arayacağını söyledi ancak bunun yerine Maxwell polisi kendisinin aradığını iddia etti. Kısa bir süre sonra polis olduklarını iddia eden iki kişi geldi ve kadını fuhuş suçundan tutuklamakla tehdit etti. Ayrıca kadını sınır dışı etmekle ve 8 yaşındaki oğlunu da götürmekle tehdit ettiler. Kadın daha sonra Maxwell ve Epstein'ın zorlamasıyla oğlunu yanına aldı ve Napoli'deki bir otele gitti. Epstein'in burada kadına çocuğunun da bulunduğu ortamlarda tecavüz etmek gibi sapıklıklar yaptığı da haberlere konu olmuştu.
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