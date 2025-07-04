Psikopatların beyinleri diğer insanlardan farklıymış

Psikopatların, onları genel nüfustan ayıran farklı beyin yapılarına sahip olduğunu ortaya koyan çığır açıcı bir araştırma, insan psikolojisinin karanlık yönlerine dair yeni bir bakış açısı sundu.



Springer Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırma saldırganlık ve şiddet içeren davranışların altında yatan nörobiyolojiye ışık tutuyor. Beyin hacmi ile psikopatik özellikler arasındaki bağlantıya dair uzun süredir var olan şüpheler ise doğrulanmış oluyor.



"Karanlık kişilik" üçlüsünü inceleyen araştırmada, beyin hacmi ve yapısında, özellikle duygu, karar alma ve davranış kontrolüyle ilgili alanlarda önemli farklılıklar bulundu.

PSİKOPATLARDA BEYİN HACMİ DAHA KÜÇÜK



Psikopati özellikleri taşıyan kişilerde, hareket ve koordinasyonu sağlayan beyin sapı ile beyincik (serebellum) bölgelerinin hacminde azalma görülüyor.

Ayrıca duyguların düzenlenmesi ve sosyal ilişkilerde önemli rol oynayan orbitofrontal korteks ile insula bölgeleri de normalden daha küçük oluyor.



Bu bulgular, psikopatik eğilimleri olan bireylerde davranışları kontrol eden sinir devrelerinin yeterince gelişmemiş veya bozuk olabileceğini düşündürüyor.

"BEYİN GELİŞİMİ BOZUKLUĞU"



Araştırmada ayrıca, patolojik yalan söyleme ve empati eksikliği gibi "kişilerarası-duygusal" özellikler olarak adlandırılan durumların, beyin yapısıyla antisosyal davranış özellikleri kadar güçlü bir bağlantısı olmadığı bulundu.



Araştırma genel olarak psikopatik eğilimleri olan bireylerde beyin hacminin önemli ölçüde daha düşük olduğunu ortaya koydu.



Çalışma, psikopatik özellikler gösteren bireylerde araştırmacıların "beyin gelişimi bozukluğu" olarak adlandırdığı bir duruma işaret ediyor.