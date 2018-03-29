Puigdemont'un avukatlarından Alman hükümetine çağrı

Almanya'da tutuklu bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'daki avukatları Wolfgang Schomburg ve Sören Schomburg, Alman hükümetinden müvekkillerinin İspanya’ya iadesine onay vermemesini beklediklerini bildirdi.



Puigdemont’un avukatları yazılı açıklama yaparak, Puigdemont’a karşı iddiaların asılsız olduğunu, iade talebinin de kabul edilebilir olmadığını ifade etti.



Açıklamada, bundan dolayı Alman adaletinin Puigdemont’un iadesini engelleyeceğine ve ona ivedilikle özgürlüğünü geri vereceğine inanıldığı belirtildi.



Bundan bağımsız olarak Alman hükümetinin de harekete geçmesi istenilen açıklamada, "Alman hükümetinden, yasada kendisine verilen imkanı kullanarak, Puigdemont’un iadesine onay vermemesini bekliyoruz." ifadesi yer aldı.



Puigdemont, pazar günü Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.



Neumünster'deki yerel mahkeme de üç gün önce Puigdemont'un kimlik tespitinin yapmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar vermişti.



Bir sonraki adımda savcılığın Puigdemont’un iade edilmesine ilişkin ilgili mahkemeye başvuru yapıp yapmayacağına karar vermesi gerekiyor.



Konuyu inceleyen Schleswig Başsavcılığı dün yaptığı açıklamada, bu konudaki dosyanın incelenmesinin çok karmaşık olduğu belirtilerek, başsavcılığın Puigdemont'un iadesine ilişkin Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi’ne başvuru yapıp yapmayacağı yönündeki kararı gelecek hafta başında vermesinin beklenildiği ifade edilmişti.



İspanya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.



Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturma nedeniyle Belçika'ya kaçmıştı.