Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu

Minneapolis'teki Star Tribune, 25 Mayıs 2020'de George Floyd'un öldürülmesi ve bunun sonucunda başlayan protestolarla ilgili son dakika haberleri nedeniyle Pulitzer Ödülü kazandı.



Ayrıca; George Floyd'un ölümünü belgeleyen videosuyla küresel bir hareket başlatan 18 yaşındaki Darnella Frazier, özel ödüle layık görüldü.



Associated Press haber ajansı da ABD'deki "siyahların hayatı değerlidir" protestolarını ve pandeminin İspanya'daki yaşlılarda bıraktığı etkiyi gösteren fotoğraflarla ödül kazandı.