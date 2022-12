Putin, 10 yıldır aralıksız yaptığı yıllık basın toplantısını bu yıl düzenlemeyecek

Kremlinden yapılan açıklamayla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladığı yıllık basın toplantısına dair belirsizlik netleşti.



Putin'in yıllık basın toplantısını 2022'nin sonuna kadar yapmayacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bununla beraber, yurt dışı seyahatleri dahil olmak üzere düzenli olarak yaptığı gibi gazetecilerle konuşma fırsatı bulacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



Basın toplantısının gelecek yıla ertelenmesi halinde, Putin yönetimde bulunduğu süre içinde ikinci kez bu etkinliği yapmamış olacak. Böylece Putin, son 10 yıldır ilk defa yıllık basın toplantısıyla gazetecilerin karşısına çıkmayacak.

İLK KEZ 2005'TE YAPMAMIŞTI



2001 yılından bu yana düzenli olarak her yıl aralık ayında geleneksel olarak yıllık basın toplantısı düzenleyen Putin, ilk defa 2005'te bu toplantıyı gerçekleştirmemişti.



2009-2011 yıllarında da bu toplantıları başbakanlık görevi yaptığı için düzenlemeyen Putin, salgın nedeniyle 2020'de çevrim içi olan toplantıya katılarak, gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.



Her yıl 2 bine yakın yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı bu etkinlik, 3-5 saat arası sürüyor. Putin her toplantıda gazetecilerin 50 ila 60 sorusunu cevaplandırıyor.



Geçen yıl salgına rağmen yüz yüze yapılan basın toplantısına sınırlı sayıda gazeteci alınmış, gazeteciler ile Putin arasına çok uzun bir mesafe konulmuştu.