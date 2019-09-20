Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın güneyinde yapılan “Merkez-2019” askeri tatbikatını izledi.



Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinde Donguz poligonundaki tatbikatın ana etabını Putin ile birlikte Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da takip etti. Ayrıca Putin ve Ceenbekov, tatbikat bölgesinde incelemelerde bulundu.



Putin, tatbikatı terörle mücadele dahil öngörülemeyen durumlara karşı ordunun hazırlığı olarak nitelendirdi.



16 Eylül’de başlayan Merkez-2019 tatbikatı Orenburg, Astrahan, Çelyabinsk, Altay, Kemerovo bölgelerinde yapılıyor.



Tatbikatta Rusya, Çin, Pakistan, Kırgızistan, Hindistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan’dan 128 bin asker, 20 binden fazla savaş teçhizatı, yaklaşık 600 uçak, helikopter ve insansız hava aracı, 200'ü aşkın tank ve 15'e yakın savaş gemisi yer alıyor.



Merkez-2019 tatbikatı 21 Eylül'de sona erecek.

