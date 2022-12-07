Putin: 150 bin Rus askeri Ukrayna’ya gönderildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik kapsamında toplanan 150 bin Rus askerinin Ukrayna'daki savaş bölgesine konuşlandırıldığını açıkladı. Putin, ayrıca Ukrayna’daki çatışmaların uzun bir süreci kapsayabileceğini bildirdi.

Putin: 150 bin Rus askeri Ukrayna’ya gönderildi

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Rusya İnsan Hakları Konseyi ile Moskova'da yaptığı bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı ,seferberlik kapsamında  askere alınan 77 bin kişinin  muharip birimlerde yer aldığını, geri kalanının ise bölgesel savunma oluşumlarında görev yaptığını söyledi.

Putin, "Seferber edilmiş 300 bin  vatan savunucumuzun 150 bini operasyon alanında. Bu 150 binin sadece yarısı veya yaklaşık 77 bini  doğrudan muharebe birimlerinde, geri kalanı ikinci veya üçüncü hatlarda, esas olarak bölgesel savunma birliklerinin işlevlerini yerine getiriyor veya operasyon alanında ek eğitim alıyor" diye konuştu.

Putin: 150 bin Rus askeri Ukrayna’ya gönderildi - 1

"UKRAYNA'DAKİ ÖZEL ASKERİ OPERASYON UZUN SÜREBİLİR"

Diğer taraftan, "Mevcut koşullarda ek seferberlik önlemlerinden bahsetmek mantıklı değil ve bugün devlet ve Savunma Bakanlığı'nın bunu yapmasına gerek yok" diyerek Rusya’nın yeni bir seferberlik çağrısı planlamadığını kaydetti. 

Putin ayrıca, “Rusya ulusal çıkarlarını korumak için elindeki tüm imkanlarla mücadele etmeli. Ukrayna'daki özel askeri operasyon uzun bir süreç olabilir” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

Rusya, 21 Eylül'den 28 Ekim'e kadar süren kısmi askeri seferberlik sırasında yaklaşık 300 bin asker topladı.

Rusya Devlet Başkanı son olarak,  "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya nükleer silahı ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak" dedi.

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