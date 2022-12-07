Putin: 150 bin Rus askeri Ukrayna’ya gönderildi

Rusya İnsan Hakları Konseyi ile Moskova'da yaptığı bir toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,seferberlik kapsamında askere alınan 77 bin kişinin muharip birimlerde yer aldığını, geri kalanının ise bölgesel savunma oluşumlarında görev yaptığını söyledi.



Putin, "Seferber edilmiş 300 bin vatan savunucumuzun 150 bini operasyon alanında. Bu 150 binin sadece yarısı veya yaklaşık 77 bini doğrudan muharebe birimlerinde, geri kalanı ikinci veya üçüncü hatlarda, esas olarak bölgesel savunma birliklerinin işlevlerini yerine getiriyor veya operasyon alanında ek eğitim alıyor" diye konuştu.



"UKRAYNA'DAKİ ÖZEL ASKERİ OPERASYON UZUN SÜREBİLİR"

Diğer taraftan, "Mevcut koşullarda ek seferberlik önlemlerinden bahsetmek mantıklı değil ve bugün devlet ve Savunma Bakanlığı'nın bunu yapmasına gerek yok" diyerek Rusya’nın yeni bir seferberlik çağrısı planlamadığını kaydetti.



Putin ayrıca, “Rusya ulusal çıkarlarını korumak için elindeki tüm imkanlarla mücadele etmeli. Ukrayna'daki özel askeri operasyon uzun bir süreç olabilir” ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI



Rusya, 21 Eylül'den 28 Ekim'e kadar süren kısmi askeri seferberlik sırasında yaklaşık 300 bin asker topladı.

Rusya Devlet Başkanı son olarak, "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya nükleer silahı ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak" dedi.