Putin 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacak mı?

Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki ay 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine katılabileceğine dair sinyal verebilir ve en az 2030'a kadar iktidarda kalmasının önünü açabilir.

Putin 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacak mı?

Kommersant, cumhurbaşkanlığı yönetimine yakın, kimliği belirsiz kaynaklara dayandırarak, Kasım ayında düzenlenen bir konferans kapsamında yetkililerin Putin'in Mart ayındaki başkanlık seçimlerine katılacağını duyurmasını beklediklerini söyledi.

'nın en saygın gazetelerinden biri olan gazete, Putin'in konferansta ne yapacağına ilişkin başka senaryoların da bulunduğunu ve nihai kararın Putin'e ait olduğunu söyledi.

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Kremlin konuyla ilgili yorum yapmadı.

1999 yılının son gününde Boris Yeltsin tarafından başkanlığı devredilen Putin, Josef Stalin'den bu yana diğer tüm Rus hükümdarlarından daha uzun süre başkanlık yaptı ve Leonid Brejnev'in 18 yıllık görev süresini bile geride bıraktı.

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