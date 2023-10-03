Putin 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olacak mı?

Kremlin konuyla ilgili yorum yapmadı.



1999 yılının son gününde Boris Yeltsin tarafından başkanlığı devredilen Putin, Josef Stalin'den bu yana diğer tüm Rus hükümdarlarından daha uzun süre başkanlık yaptı ve Leonid Brejnev'in 18 yıllık görev süresini bile geride bıraktı.



Putin 7 Ekim'de 71 yaşına girecek