Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'ye gidiyor

Rusya'nın Vedomosti gazetesinin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore ve Vietnam'ı ziyaret edecek.

Reuters'a konuşan bir yetkili Vietnam ziyaretinin 19-20 Haziran tarihlerinde planlandığını ancak henüz teyit edilmediğini söyledi.

KUZEY KORE BÜYÜKELÇİSİ DOĞRULADI



Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexander Matsegora gazeteye yaptığı açıklamada Putin'in Pyongyang ziyaretinin “aktif bir şekilde hazırlandığını” doğruladı.



Gazete Putin'in Vietnam'ı Haziran ayı gibi erken bir tarihte ve büyük olasılıkla Kuzey Kore ziyaretinden hemen sonra ziyaret edebileceğini bildirdi.

VİETNAM'DA GÜNDEM TİCARET



Vietnam'dan bir yetkili yaptığı açıklamada Hanoi ziyaretinin tarihi konusunda anlaşmaya varıldığını ancak gündemin hala görüşülmekte olduğunu söyledi. Yetkili enerji, askeri işbirliği, ödemelerin yapılması ve eğitim alanında bir anlaşmanın görüşülmesi beklenen başlıca konular arasında yer aldığını söyledi.



Vedomosti'nin aktardığına göre Rusya'nın Vietnam'daki ticaret temsilcisi geçen ay yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki en acil ticaret konusunun ödemelerin gerçekleştirilmesi için bankacılık desteği olduğunu söylemişti.



RUSYA-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ



Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geçtiğimiz eylül ayında Putin ile görüşmek üzere Rusya'yı ziyaret etti. Rusya'nın Uzak Doğu'daki Vostochny Cosmodrome uzay fırlatma merkezini gezmiş ve Putin Kuzey Kore'ye uydu yapımında yardım sözü vermişti.



Kremlin, Rusya'nın Kuzey Kore ile “her alanda” bir ortaklık kurmak istediğini söyledi ancak ziyaret tarihini teyit etmedi.



ABD ve Ukrayna Ocak ayında Rusya'yı Kuzey Kore tarafından tedarik edilen kısa menzilli balistik füzeleri Ukrayna'ya ateşlemekle suçlamış, Rusya ise bunu doğrulamaktan ya da yalanlamaktan kaçınmıştı.

24 YIL ARANIN ARDINDAN İLK ZİYARET



Vedomosti, Putin ve Kim'in Rusya'nın Kuzey Kore'den göçmen işçi getirip getirmeyeceğini görüşebileceğini söyledi. Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle ciddi iş gücü sıkıntısı çekiyor; yüz binlerce erkek ya savaşmaya gitti ya da seferberlikten kaçınmak için yurtdışına kaçtı.



Putin'in daha önce Kuzey Kore'ye yaptığı tek ziyaret 2000 yılında, başkanlığının ilk yılında gerçekleşmişti.

