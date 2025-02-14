Putin 3 yıldır bu anı bekliyordu: "Eskiden trenle fotoğraf çektirmeye giderlerdi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yaptığı “uzun ve son derece verimli” telefon görüşmesi, Avrupa'da Ukrayna'daki savaşı Kiev'in katılımı olmadan Moskova'nın lehine olacak koşullarda sona erdirecek “kirli bir anlaşma” yapılacağı korkusuna yol açtı.



Zelenski, dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın ABD ve Rusya tarafından tek başına müzakere edilecek bir barış anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Trump'ın Kiev'i aramadan önce Putin'le görüşmesinin “hoş olmadığını” dile getirdi.



Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, savaşı sona erdirmek için hızlı bir çözüm ve “kirli bir anlaşma” yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, Avrupa ve Ukrayna'nın görüşmeler için masada olması gerektiğini çünkü onların katılımı olmadan hiçbir barış anlaşmasının uygulanamayacağını söyledi.



CNN International’a göre Zelenski, “üç yıl boyunca odanın merkezindeydi ama şimdi belki de doğru odada olup olmadığından bile emin değil.”

Trump ve Putin'in ne hakkında konuştuğunun ayrıntıları basına yansımadı ancak Rus liderin üç yıldır bu anı beklediği belirtiliyor.



ZELENKİ TRUMP'I BEKLERKEN O PUTİN'LE GÖRÜŞÜYORDU

Zelenski, çarşamba günü Kiev'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte sahnede “küçülmüş bir görüntü” çizdi. Geniş kapsamlı bir barış vizyonunu tartışmak üzere Trump'la yüz yüze görüşmeyi umuyordu ancak bunun yerine mali bir anlaşmayla karşılaştı.



Bessent'in kısa ziyareti sırasında Trump, Putin ile telefon görüşmesi yapıyordu.



Görüşme, Amerikalı mahkum Marc Fogel'in Rusya'nın gözetiminden beklenmedik bir şekilde serbest bırakılmasıyla sonuçlandı.



ZOR GEÇEN 48 SAAT

Habere göre Zelenski için son 48 saat ateşli rüyalar, sıtmalı gece terlemeleri ve titremelerle geçti.

Avrupalı liderler eskiden onunla birlikte fotoğraf çektirmek için her gün bir trenle seyahat ederdi. Şimdi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Putin'den sonra Trump'ın çağrı listesinde ikinci sırada yer alıyor.



Öte yandan Trump, Zelenski ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise “Tanrı Rusya ve Ukrayna halkını korusun!” şeklinde dikkat çekici bir ifade kullandı.



NATO HAYALİ YALAN OLDU

Bundan saatler önce Zelenski'nin barış anlaşmasının temel ilkelerine ilişkin umutları yeni ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth tarafından yıkılmıştı.

Hegseth, Ukrayna’nın NATO'nun bir parçası olmayacağını, Ukrayna’nın asla 2014 sınırlarına geri dönmeyeceğini söyledi.