Putin 6 ay süre verdi: “Ya Rus olun ya terk edin”

Rusya’da dün yayınlanan bir başkanlık kararnamesine göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki Ukrayna vatandaşlarına ya göçmenlik statülerini yasallaştırmalarını ya da 10 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmelerini emretti.



The Moscow Times'ın haberine göre Kararnameye kapsamında Rusya'da kalmak ya da ikamet etmek için yasal gerekçeleri olmayan Ukraynalılar, önümüzdeki altı ay içinde yasal statülerini belirlemezlerse ülkeyi terk etmek zorundalar.



Kararnamenin, Rusya'nın 2022'de ilhak ettiği dört bölge olan Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporijya ile 2014'te ele geçirdiği Kırım'dan gelen Ukrayna pasaportu sahiplerine uygulanacağı tahmin ediliyor.



RUS VATANDAŞLIĞI BASKISI



Son yıllarda Rus yetkililer işgal altındaki topraklarda yaşayan Ukraynalılara Rus vatandaşlığına geçmeleri için baskı yapıyor. Putin bu ayın başlarında hükümetin geçen yıl bu bölgelerde toplu Rus pasaportu dağıtımını neredeyse tamamladığını söyledi.



İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'e göre, Rus ordusu tarafından ele geçirilen bölgelerde yaşayan Ukrayna vatandaşlarına 3,5 milyon Rus pasaportu verildi.



Ukrayna, Rusya'nın "pasaportlandırma" işlemini yasadışı ve Ukrayna'nın egemenliğinin ağır bir ihlali olarak eleştirdi. Batılı hükümetler ve insan hakları grupları bu hareketi kınarken, AB de pasaportları geçerli seyaat belgesi olarak tanımıyor.



Putin'in kararnamesi, geçtiğimiz ay Rus yetkililerin göçmenleri sınır dışı etmesini kolaylaştıran bir dizi göç yasasının yürürlüğe girmesinin ardından geldi.



Son kararname ayrıca Rusya'nın Eylül 2022'deki ilhakından önce işgal altındaki Ukrayna bölgelerine gelen yabancı vatandaşların 10 Haziran'dan önce uyuşturucu ve HIV testinden geçmelerini gerektiriyor.