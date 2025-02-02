Putin: ABD Başkanı Trump Avrupa'nın elitlerini hizaya getirecek

Putin, "Rossiya-1" televizyon kanalına verdiği röportajda, Avrupa 'daki siyasetçilerin eylemlerine dair açıklamalarda bulundu. Avrupalı siyasetçileri değerlendiren Putin, Fransa’nın eski cumhurbaşkanları Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac, Almanya’nın eski başbakanları Willy Brandt, Helmut Kohl, Gerhard Schröder’in dünya siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer aldıklarını ve görüşleri için mücadele ettiklerini söyledi. Putin, Avrupa 'da nitelikli siyasetçilerin kalmadığını belirterek, "Bazen olan biteni şaşkınlıkla izliyoruz. Bugünkü siyasetçiler eğitimsiz ve bilmedikleri işler yapıyorlar. Bu, Avrupalı vatandaşların çıkarları için büyük bir bela." dedi.

Avrupa'nın elitleri ve ABD Başkanı Donald Trump arasında büyük bir gerilim yaşandığını belirten Putin, "Avrupa'nın yüksek mevkilerdeki kişilerinin, Biden döneminde Washington’un emirlerini seve seve yerine getirdiğini görüyorduk. Ancak Trump’ı sevmedikleri için onunla mücadele ettiler ve ABD’nin siyasi hayatına, seçim süreçlerine ciddi şekilde müdahale ettiler. Trump seçimleri kazandığında ise kafaları karıştı." şeklinde konuştu.



Putin, Trump’ın cinsiyet siyaseti de dahil olmak üzere neyin iyi ve kötü olduğu konusunda Biden’a kıyasla farklı düşüncelere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Trump, karakteri ve kararlılığı ile çok kısa sürede onları (Avrupalı elitleri) düzene sokacak. Yakında hepsi, sahibinin ayaklarına çökerek kuyruklarını sallayacak. Bu çok kısa sürede olacak ve her şey yoluna girecek." dedi.