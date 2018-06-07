Rus yayın kuruluşu Sputnik'in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 2001'den beri her yıl düzenlenen Direkt Hat programı için bu yıl çağrı merkezlerine neredeyse 2 milyon soru ulaştı.



Çağrı merkezlerine ulaştırılan sorulara bakılınca bu yılki programda, iç politika ve ekonomik ile sosyal sorunlarla ilgili sorunların çoğunlukta olduğu görüldü.



Putin'e yöneltilmesi için çağrı merkezlerine gönderilen sorulardan bazılarıysa; Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'la buluşmayı planlayıp planlamadığı oldu.



Putin'e Batı'yla ilişkilerin yakın zamanda düzelmesini bekleyip beklemediği, Rusya'daki geçim sıkıntılarını gidermek için ne yapmayı planladığı ve petrol fiyatlarının bu kadar hızlı yükselmesinin sebepleriyle ilgili sorular soruldu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putina, ABD'nin dolarla yapılan işlemlere yönelik sınırlamalarını eleştirdi.



Dolardan "şu anda evrensel olan tek para birimi" olarak bahseden Putin, ABD'nin dolarla yapılan işlemlere sınırlama getirmesi halinde kendi para birimine olan güveni zedeleyeceği uyarısında bulundu.



Putin, "ABD, kendini besleyen eli ısırıyor, bindiği dalı kesiyor" şeklinde konuştu.



Putin, Avrupa ülkelerinin, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımları iptal etmesi gerektiğini de belirtti.



Ayrıca, bu yılki program, Rusya lideri Putin'in tarihi bir destekle yeniden devlet başkanı seçildiği mart seçimleri sonrası dördüncü dönemine resmen başlaması ardından düzenlenen ilk program oldu.



Rusya lideri geçen yıl düzenlenen programda dört saat süren canlı yayında kendine yöneltilen 70 soruya yanıt vermişti.

