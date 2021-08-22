Putin: Afganistan’daki militanların sığınmacı görünümünde ülkemize girmesini istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin temsilcileriyle bir araya geldi. Putin, görüşmede Afgan sığınmacılar konusunda endişelerini dile getirdi. Afgan sığınmacıların terörist kılığında ülkesine sızabileceği ihtimali üzerinde duran Putin, “Afganistan’ın, güvenliğimiz ile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor" dedi.

Putin sözlerine şöyle devam etti:

"Demek ki komşularımız olan bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün görüyorlar. Kendilerine ise vizesiz bireyleri istemiyorlar. Bu, söz konusu sorunun çözümüne dair çok küçük düşürücü bir yaklaşım."



"YAŞANANLARIN TEKRARLANMASINI İSTEMİYORUZ"

Rusya lideri Putin, Batılı ülkeler ve ABD'nin, mülteciler ile ilgili politikalarını eleştirerek, "Bu sığınmacıların içlerinde kimlerin olduğunu nasıl bilelim. Sayıları binler, yüz binler, hatta milyonları bulabilir. Bizim de yakın müttefiklerimiz olan komşularımız ile aramızda vize uygulaması bulunmuyor. Kuzey Kafkasya’da askeri eylemlerin yaşandığı 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların ortasında yaşananların herhangi bir şekilde tekrarlanmasını istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

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