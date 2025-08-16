Putin, Alaska’daki Sovyet mezarlarını ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska’da bulunan Sovyet askerlerinin mezarlarına çiçek bıraktı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin hemen ardından Anchorage şehri yakınlarındaki Fort Richardson Anıt Mezarlığı’na gitti.

İkinci Savaşı’nda ABD’nin müttefik devletlere savaş malzemesi sağlama (Lend-Lease) anlaşması kapsamında ekipman taşırken hayatını kaybeden Sovyet pilot ve denizcilerin mezarlarına çiçek bırakan Putin, Alaska’daki Ortodoks din yetkilisi ile de ayaküstü görüştü.

Rus lider Putin, daha ülkesine dönmek için uçağına geçti.

Basın toplantısı sonrası sohbet kameralara takıldı

