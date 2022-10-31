Putin, Aliyev ve Paşinyan Rusya'da bir araya geliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine üçlü görüşme gerçekleştirmek üzere Soçi kentine geldi.

Putin, Aliyev ve Paşinyan Rusya'da bir araya geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, en son 26 Ekim 2021'de Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakanı Nikol Paşinyan ve heyetinde yer alan yardımcısı Mger Grigoryan, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve diğer yetkililer Rusya Devlet Başkanı 'in daveti üzerine Soçi kentine geldi.

Üçlü görüşme gerçekleştirecek olan liderin ayrıca Putin ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Liderlerin, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşması, devlet sınırını belirleme ve haritaların çizilmesi konuları başta olmak üzere güncel konuları ele alması planlanıyor.

Putin, Aliyev ve Paşinyan Rusya'da bir araya geliyor - 1 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi kentine geldi.

YIL SONUNA KADAR İMZALANABİLİR

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 6 Ekim’de Çekya'nın başkenti Prag’da Batılı ülkelerin arabuluculuğunda yaptığı son görüşmenin ardından Aliyev, yıl sonuna kadar bir barış anlaşmasının imzalanabileceğini söylemişti. Putin, Aliyev ve Paşinyan arasındaki son üçlü görüşme ise, 26 Ekim 2021’de yine Soçi kentinde gerçekleşmişti. Yaklaşık 3 süren toplantının sonucunda, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı açıklanmıştı.

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