Putin anketi: Amerikalıların yüzde 60'tan fazlası aynı şeyi düşünüyor

Amerikalıların yüzde 60'tan fazlası Putin'in barış görüşmelerini geciktireceğine inanıyor ve Rusya'nın müzakereleri reddetmesi halinde yaptırımları destekleyeceklerini söylüyor.

Harvard CAPS Harris'in dün yayınladığı ankete göre katılımcıların üçte ikisi, Putin'in ABD'nin de dahil olduğu barış anlaşması müzakerelerinde oyun oynadığına ve oyaladığına inandıklarını söylerken, katılımcıların sadece yüzde 34'ü Putin'in savaşı gerçekten bitirmek istediğine inandığını belirtti.

Buna karşılık, katılımcıların yüzde 62'si Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı sona erdirmek istediğine inanıyor.

Kyiv Independent'ın haberine göre ankete katılanların yüzde 62'si ayrıca Trump yönetiminin Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmesi ve barış anlaşmasını reddetmesi halinde Rusya'ya daha fazla ekonomik yaptırım uygulaması gerektiğini belirtirken, katılımcıların yüzde 38'i ilave silah ve yaptırımlara karşı çıktı.

MEMORANDUM ÖNERİSİ

14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen anket, ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Mayıs'ta Putin'le yaptığı telefon görüşmesinden önce yapıldı.

Trump'ın Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı iki saatlik telefon görüşmesinin ardından Putin bir kez daha ateşkesi kabul etmedi ve bunun yerine Ukrayna ile “gelecekteki olası bir barış anlaşmasına ilişkin bir memorandum” müzakere etmeyi teklif etti.

Trump telefon görüşmesinin ardından Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım uygulamayacağını çünkü ateşkes yönünde ilerleme kaydedilmesi için bir şans olduğunu söyledi.

Trump, “Çünkü bence bir şeyler yapma şansı var ve bunu yaparsanız durumu çok daha kötü hale de getirebilirsiniz” dedi.

Telefon görüşmesinin ardından gazetecilere ayrı ayrı açıklamalarda bulunan Trump, Putin'e güvendiğini ve onun barış istediğine inandığını ifade etti.

