"Putin anlaşmak istemeyebilir": Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderle görüşmesinin ardından bugün yeni bir açıklama yaptı.



Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işlerini iyi yaptığını söyleyen Trump, Zelenski'nin, Rusya ile savaşı bitmesi için biraz esneklik göstermesi gerektiğini söyledi.



"Önümüzdeki haftalarda Putin'i anlayacağız" diyen Trump, "Putin'in anlaşma yapmak istememesi muhtemel" diye ekledi.

ABD birliklerinin Ukrayna'da görev yapmaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Trump, "Size güvence veriyorum" dedi.



ABD Başkanı, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında sahaya asker göndermeyi istediğini söyledi ve Kiev'in NATO'ya katılmayacağını vurguladı.



Trump şunları kaydetti: "Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna'nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm."



Trump, Avrupa liderlerinin önünde Putin'i aramadığını söyleyerek, "Putin'le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum sadece savaşı sonlandırmak istiyorum " diye konuştu.

