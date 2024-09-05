Putin aradığı erkek çocuğu yasak aşkında buldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in, sıkı güvenlik önlemleriyle korunan bir malikanede lüks ve izole bir hayat yaşayan iki gizli oğlu olduğu iddia ediliyor. Dokuz yaşındaki Ivan ile beş yaşındaki Vladimir Jr'ın yılın büyük bölümünü Moskova'nın kuzeybatısındaki Valdai Gölü yakınlarındaki babalarının geniş malikanesinde geçirdiği öne sürüldü. Rus araştırmacı gazetecilik sitesi Dossier Centre'ın iddiasına göre, anneleri eski olimpik ritmik jimnastikçi Alina Kabaeva. Sporcunun Putin'le ilişkisinin Rusya'da on yıldan uzun süredir herkes tarafından bilinen bir sır olduğu aktarıldı.

KORUNAKLI VE GİZEMLİ BİR YAŞAM

Habere göre iki çocuk mürebbiyeler, dadılar, öğretmenler ve Kremlin Federal Muhafızları'ndan subaylar tarafından çevrelenmiş bir hayat sürüyor.



Malikanede çalışan bir personelin yardımıyla derlenen raporda, "Çoğunlukla tek başlarına veya yetişkinlerle oynamak zorunda kalıyorlar. Ebeveynlerini sadece gece geç saatlerde görüyorlar" ifadelerine yer verildi.

DEVLET VERİ TABANINA KAYITLI DEĞİLLER



Haberde, Ivan'ın 2015 ilkbaharında İsviçre'nin Lugano kentindeki Sant'Anna doğum kliniğinde, Vladimir Jr'ın ise 2019 ilkbaharında Moskova'da doğduğu belirtildi.



Putin'in oğulları devlet veri tabanlarında bulunmuyor, bebekliklerinden itibaren çoğunlukla casuslara ve devlet koruması altındaki kişilere yönelik gizli belgelere sahipler.

ZIRHLI TRENLERE BİNİYORLAR



Rapora göre çocukların doğum tarihlerini yalnızca yakın aileleri biliyor. Düzenli uçuşlar yapmıyorlar, ayrı uçakları var. Anaokullarına veya okullara gitmiyorlar, kiralık mürebbiyeler tarafından eğitiliyorlar. Rus ordusu tarafından korunan konutlarda yaşıyorlar, yatlarda yelken açıyorlar ve zırhlı trenlere biniyorlar.

PUTIN'İN İKİ KIZI VAR



Putin'in resmi biyografisine göre, 2013 yılında boşandığı Lyudmila Putina ile ilk evliliğinden iki kızı bulunuyor.



Kremlin, 71 yaşındaki Putin ile 41 yaşındaki Kabaeva arasında herhangi bir ilişki olduğunu uzun süredir reddediyor.